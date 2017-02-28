За підтримки НОК юні українські біатлоністи відвідали столицю Олімпійських ігор

В рамках програми Dream Program за підтримки Національного олімпійського комітету України група юних біатлоністів відвідала Республіку Корея.

Цього року команда України була представлена трьома спортсменами-початківцями: Тетяна Продан з міста Глухів (Сумська область), Анастасія Токаревич з Києва та Микита Деркач з Чернігова.

Всі вони мають різний досвід у спорті: Тетяна – чемпіонка України у своїй віковій групі, Анастасія лише почала займатися біатлоном в м. Києві, Микита займається різними видами спорту, серед яких біатлон, лижні перегони та футбол.

Спортсмени обрали для себе практику зі сноуборду, тому що ні в кого з них не було досвіду в цьому виду спорту. Отже, це стало певним викликом для юних атлетів. Спочатку тренування стали важким випробуванням для дітей, але згодом вони звикли до чіткого графіку та до необхідності виконання всіх настанов тренерів. Тренування здебільшого проходили у формі гри, отже дітям було легко адаптуватися до нового виду спорту. Кожного дня у них була можливість поліпшувати свої навички та випробовувати свої сили на схилах різної складності. Тож від початківців вони сміливо рухалися на нові висоти та вивчали різні техніки.

У фінальний день програми відбулися змагання з усіх видів спорту, які, до речі, називалися "товариськими зустрічами", в яких наш Микита Деркач посів друге місце в сноуборді. Змагання проходили в складних погодних умовах – досить несподівано почалася заметіль, але учасники з різних країн активно допомагали один одного та підтримували всіх спортсменів на трасі.

Крім спортивної складової Dream Program включала в себе знайомство з культурою Республіки Кореї. Протягом двох тижнів учасники відвідали океанаріум, національні парки, столицю країни – місто Сеул. Але найбільш видовищною для дітей стала екскурсія майбутніми спортивними об’єктами, на яких відбуватимуться змагання ХХІІІ зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані. Юні атлети змогли побачити арени з хокею, фігурного катання та шорт-треку, відвідали трамплін для стрибків, лижні та біатлонні траси.

Слід відзначити, що протягом програми учасники програми набули багатьох необхідних знань: вивчали корейську та світову культуру, навчилися поважати традиції та звичаї різних країн, розуміти потреби спортсменів з обмеженими можливостями. Діти відкрили для себе не лише Республіку Корею, а змогли познайомитися зі своїми колегами з різних куточків світу, обговорити спільні та особливі проблеми розвитку спорту в різних країнах, поділитися досвідом у популяризації різних видів спорту.