В Рівному змагалися найспортивніші сім’ї

Вже протягом семи сезонів відділення Національного олімпійського комітету України у Рівненській області та комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» обласної ради проводять змагання, метою яких є залучення жителів краю до активного сімейного дозвілля.

Днями завершився третій етап другого туру обласної спортивної гри «Сімейні перегони. Велика сім’я», який цього разу відбувся в спортивному залі Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25.

Кращих з-поміж себе тут визначали 8 сімейних команд в складі чотирьох учасників. Серед них були як переможці попередніх етапів, так і новачки, які виявили бажання активно провести вихідні і разом з іншими родинами поборотися за путівки до суперфіналу, який відбудеться вже влітку.

Попри зосередженість всіх учасників на спортивному протистоянні «перегони» не видалися надто напруженими і серйозними, а навпаки дуже інтерактивними і веселими. Спортивні й інтелектуальні конкурси, які наповнювали програму заходу, були достатньо цікавими і для дорослих, і для дітей. У спеціально підготовлених естафетах всі мали змогу проявити свої найкращі індивідуальні якості. Хтось дуже добре вправлявся зі спортивним інвентарем, хтось швидше за всіх долав визначену дистанцію, а хтось не мав рівних у «Спортивному філворді», під час якого потрібно було якомога швидше знайти назви видів спорту, які були заховані в завданні. Найкраще впоратися з програмою заходу зуміли не ті колективи, які були індивідуально найсильніші, а ті, що продемонстрували справжній командний дух та злагодженість дій.

Після завершення всіх конкурсів настав час для підрахунку балів і визначення переможців. Тут несподіванки не сталося і на перше місце п’єдесталу впевнено зійшли фаворити змагань – сім’я Вавуліч з м.Рівне. Декількома балами їм поступилася родина Гук з Костополя, а замкнула трійку призерів рівненська сім’я Луцик.

Всі вони власним прикладом допомагають реалізовувати дуже важливу місію – популяризувати масовий спорт і фізичну культуру серед населення. Адже для того щоб вести активний і здоровий спосіб життя зовсім не потрібно витрачати багато сил і часу, що і доводять учасники змагань. Під час урочистої церемонії нагородження всі команди отримали сувеніри від організаторів, а переможці були відзначені ще й цінними призами, які стали лише маленьким доповненням до приємно проведеного дня.