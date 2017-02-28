Визначені найспортивніші родини Печерського району столиці

25 лютого на базі ліцею №51 відбулися відбіркові змагання Чемпіонату міста Києва з сімейного спорту Печерського району.

За результатами змагань призові місця та путівки до Суперфіналу вибороли команди «Пряники» (сім’я Праник), яка посіла 1 місце, і команда «Стронг» (сім’я Голікових), яка зайняла 2 місце.

Саме ці дві родини і змагатимуться за перемогу у фіналі, що буде проведений 27 травня на Хрещатику.

Команди, які посіли призові місця, були нагороджені пам’ятними подарунками від Київського міського відділення НОК України та організаторів змагань, а всі учасники отримали дипломи та олімпійські сувеніри.