Відділення НОК на Тернопільщині затвердило план роботи на 2017 рік

25 лютого відбулось засідання виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області.

У нараді під головуванням першого заступника обласного осередку НОК Віталія Ігнатенка взяли участь представники різних спортивних організацій та федерацій з видів спорту області.

У ході конструктивної зустрічі розглядались питання діяльності відділення НОК України та затверджено план-заходів роботи на 2017 рік.

Важливим питанням було затвердження голів комісій Тернопільського обласного відділення НОК України, а також створення штабу для проведення фінальної частини Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя», який очолив Віталій Ігнатенко.