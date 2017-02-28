УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Відділення НОК на Тернопільщині затвердило план роботи на 2017 рік
28 Лютого 2017 Поділитися
25 лютого відбулось засідання виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області.
У нараді під головуванням першого заступника обласного осередку НОК Віталія Ігнатенка взяли участь представники різних спортивних організацій та федерацій з видів спорту області.
У ході конструктивної зустрічі розглядались питання діяльності відділення НОК України та затверджено план-заходів роботи на 2017 рік.
Важливим питанням було затвердження голів комісій Тернопільського обласного відділення НОК України, а також створення штабу для проведення фінальної частини Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя», який очолив Віталій Ігнатенко.
Поділитися