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Відділення НОК на Тернопільщині затвердило план роботи на 2017 рік
28 Лютого 2017 Поділитися
Відділення НОК на Тернопільщині затвердило план роботи на 2017 рік

25 лютого відбулось засідання виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області.

У нараді під головуванням першого заступника обласного осередку НОК Віталія Ігнатенка взяли участь представники різних спортивних організацій та федерацій з видів спорту області.

У ході конструктивної зустрічі розглядались питання діяльності відділення НОК України та затверджено план-заходів роботи на 2017 рік.

Важливим питанням було затвердження голів комісій Тернопільського обласного відділення НОК України, а також створення штабу для проведення фінальної частини Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя», який очолив Віталій Ігнатенко. 

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