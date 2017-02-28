Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч отримуватиме стипендію Чорнобаївської селищної ради

Чорнобаївська селищна рада Черкаської області одностайно вирішила відзначити Олімпійського чемпіона з веслування на байдарках і каное Андрія Хіміча стипендією.

Він отримуватиме відповідні виплати протягом цього року. Таке рішення депутати прийняли на честь 80-річного ювілею чемпіона Ігор Олімпіади-1964 в Токіо, де він здобув перемогу на каное-двійці на дистанції 1000 метрів .

Андрій Іванович – Почесний громадянин Черкас і Чорнобая.

Нагадаємо, нещодавно виконком відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області висловив пропозицію щодо перейменування однієї з вулиць Черкас на честь чемпіона Олімпійських ігор Андрія Хіміча.