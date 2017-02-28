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Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч отримуватиме стипендію Чорнобаївської селищної ради
28 Лютого 2017 Поділитися
Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч отримуватиме стипендію Чорнобаївської селищної ради

Чорнобаївська селищна рада Черкаської області одностайно вирішила відзначити Олімпійського чемпіона з веслування на байдарках і каное Андрія Хіміча стипендією.

Він отримуватиме відповідні виплати протягом цього року. Таке рішення депутати прийняли на честь 80-річного ювілею чемпіона Ігор Олімпіади-1964 в Токіо, де він здобув перемогу на каное-двійці на дистанції 1000 метрів.

Андрій Іванович – Почесний громадянин Черкас і Чорнобая.

Нагадаємо, нещодавно виконком відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області висловив пропозицію щодо перейменування однієї з вулиць Черкас на честь чемпіона Олімпійських ігор Андрія Хіміча.

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