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Українці визначилися зі складом на чемпіонат світу з шорт-треку
28 Лютого 2017 Поділитися
Вже наступного тижня, 10 березня, в нідерландському місті Роттердам стартує світова першість з шорт-треку.
Путівки серед українців на чемпіонат світу були розіграні на національній першості.
За підсумками чемпіонату України на спортивному форумі нашу країну представлятимуть 2 спортсмени: Марія Узакова та Володимир Гандей.
Чемпіонат світу триватиме до 12 березня.
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