Українці визначилися зі складом на чемпіонат світу з шорт-треку

Вже наступного тижня, 10 березня, в нідерландському місті Роттердам стартує світова першість з шорт-треку.

Путівки серед українців на чемпіонат світу були розіграні на національній першості.

За підсумками чемпіонату України на спортивному форумі нашу країну представлятимуть 2 спортсмени: Марія Узакова та Володимир Гандей.

Чемпіонат світу триватиме до 12 березня.