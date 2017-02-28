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Українці визначилися зі складом на чемпіонат світу з шорт-треку
28 Лютого 2017 Поділитися
Українці визначилися зі складом на чемпіонат світу з шорт-треку

Вже наступного тижня, 10 березня, в нідерландському місті Роттердам стартує світова першість з шорт-треку.

Путівки серед українців на чемпіонат світу були розіграні на національній першості.

За підсумками чемпіонату України на спортивному форумі нашу країну представлятимуть 2 спортсмени: Марія Узакова та Володимир Гандей.

Чемпіонат світу триватиме до 12 березня.

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