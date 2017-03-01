Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Іван Богдан, бронзовий призер Олімпійських ігор з метання молота Олександр Крикун, голова Львівського обласного відділення НОК Юрій Турянський, ректор Львівського державного університету фізичної культури Євген Приступа, заслужений журналіст України Валентин Щербачов.

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває нові горизонти.

Віримо, попереду у вас – нові життєві та спортивні перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній з оптимізмом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я, миру, добра і благополуччя!