Тетяна Клімченко – найкраща спортсменка Львівщини за підсумками лютого

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Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращим спортсменом регіону за підсумками лютого майстра спорту України з велосипедного спорту (трек), одну з кращих велосипедисток України Тетяну Клімченко.
Цим почесним званням Тетяна вшанована за перемогу на фінальному етапі Кубку світу з трекових велоперегонів в гонці «скретч» (гонка на дистанції 10 км) серед жінок, що відбувся у Лос-Анджелесі (США) 24-26 лютого 2017 року. При цьому у загальному підсумковому заліку за результатами усіх чотирьох етапів Кубка світу з велосипедного спорту (трек) сезону 2016/17 років Тетяна Клімченко посіла високу другу позицію.
Незабаром відбудеться урочиста церемонія вшанування найкращої спортсменки та її тренерів.