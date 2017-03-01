У Кропивницькому визначили найкращих юних легкоатлетів

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Минулої суботи в ОСДЮСШОР №2 міста Кропивницького проходили обласні змагання з легкої атлетики серед юнаків і дівчат, присвячені пам’яті Валерія Верхоланцева.
В турнірі, проведеному під патронатом обласного відділення НОК України, за сприяння управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації взяли участь біля 150 юнаків і дівчат 2002 року народження і молодших. Юні легкоатлети змагалися в бігу на 60, 400, 800 і 1500 метрів та бігу з бар’єрами, стрибках у довжину, висоту і в потрійному стрибку.
Досить вдало виступили вихованці міської комплексної ДЮСШ № 2. Учні даної спортивної школи завоювали 5 нагород, зокрема: Олександр Васін переміг у стрибках у довжину та в потрійному стрибку, Віктор Єфанов посів третє місце в бігу на 1500 м., Тетяна Черепанова стала третьою в стрибках у довжину, Тетяна Боришполь завоювала срібні медалі в стрибках у довжину та в потрійному стрибку.
Переможці й призери змагань нагороджені медалями від відділення Національного олімпійського комітету України, дипломами управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, кубками і сувенірами від обласної федерації легкої атлетики.