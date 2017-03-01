У Кропивницькому визначили найкращих юних легкоатлетів

Минулої суботи в ОСДЮСШОР №2 міста Кропивницького проходили обласні змагання з легкої атлетики серед юнаків і дівчат, присвячені пам’яті Валерія Верхоланцева.

В турнірі, проведеному під патронатом обласного відділення НОК України, за сприяння управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації взяли участь біля 150 юнаків і дівчат 2002 року народження і молодших. Юні легкоатлети змагалися в бігу на 60, 400, 800 і 1500 метрів та бігу з бар’єрами, стрибках у довжину, висоту і в потрійному стрибку.

Досить вдало виступили вихованці міської комплексної ДЮСШ № 2. Учні даної спортивної школи завоювали 5 нагород, зокрема: Олександр Васін переміг у стрибках у довжину та в потрійному стрибку, Віктор Єфанов посів третє місце в бігу на 1500 м., Тетяна Черепанова стала третьою в стрибках у довжину, Тетяна Боришполь завоювала срібні медалі в стрибках у довжину та в потрійному стрибку.

Переможці й призери змагань нагороджені медалями від відділення Національного олімпійського комітету України, дипломами управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, кубками і сувенірами від обласної федерації легкої атлетики.