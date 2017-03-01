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Олена Підгрушна зустрілась з учнями Тернопільської школи
01 Березня 2017 Поділитися
З учнями загальноосвітньої школи №24 Тернополя відбулась зустріч Олімпійської чемпіонки з біатлону, голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олени Підгрушної.
Така унікальна можливість випала завдяки невеличкому відпочинку уславленої біатлоністки після чемпіонату світу, де Олена разом з подругами по команді виборола срібну медаль в естафетній гонці.
Під час зустрічі чемпіонка розказала про свої досягнення, життєвий та спортивний шлях, відповідала на численні запитання учнів та роздала автографи усім бажаючим.
На завершення зустрічі нагородила кращих активістів та спортсменів призами від Національного олімпійського комітету.
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