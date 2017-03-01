На Хмельниччині відбувся легкоатлетичний турнір

За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області у Нетішині проведено традиційний відкритий обласний турнір з легкої атлетики під гаслом «Хто ти, майбутній олімпієць?»

До міста енергетиків прибуло 94 юних спортсменів 2002 року народження і молодших з Шепетівки, Старокостянтинова, Славути, Рівного, Шепетівського району, котрі разом з вихованцями місцевої комплексної ДЮСШ змагалися в бігу на короткі, середні дистанції та в естафетах.

Під час урочистого відкриття турніру організатори відзначили, що в 2016 році вперше взяла участь в Олімпійських іграх нетішинська легкоатлетка Вікторія Ткачук (біг на 400м з бар’єрами), багаторазова призерка турніру в різних дисциплінах, і закликали юних спортсменів ставити високі цілі і поповнювати ряди олімпійців.

В ході безкомпромісної боротьби визначились призери змагань:

60м дівчата:

1 місце - Стримецька Валерія – 7.82 (м.Старокостянтинів)

2 місце - Соцька Маргарита – 7.98 (м.Нетішин)

3 місце - Власюк Анна – 8.08 (м.Рівне)

60м юнаки:

1 місце – Авдєєв Богдан – 6.97 (м.Старокостянтинів)

2 місце - Мишенко Владислав – 7.25 ( м.Рівне)

3 місце – Козачук Дмитро – 7.53 (м.Старокостянтинів)

1000м дівчата:

1 місце - Івченкова Єлизавета – 3.24.2 (м.Нетішин)

2 місце - Славецька Вікторія – 3.36.3 (м.Шепетівка)

3 місце - Гавришків Олеся – 3.37.3 (Шепетівський р-н)

1000м юнаки:

1 місце - Яшан Ігор – 3.00.9 (м.Нетішин)

2 місце - Поночовний Ярослав – 3.01.6 (м.Нетішин)

3 місце - Войтюк Іван – 3.04.0 (м.Старокостянтинів)

Змішана естафета 4Х200м ( 2 дівч+2 юнака):

1 місце - м.Старокостянтинів – 1.58.4

2 місце - м.Нетішин – 1.59.5

3 місце - м.Рівне – 2.04.5

Переможці та призери отримали дипломи, грамоти, а естафетні команди ще й кубки надані відділенням НОК України.