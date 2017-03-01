Олена Підгрушна всьоме отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні!

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
За підсумками спортивного лютого Національний олімпійський комітет визнав капітана жіночої збірної України з біатлону Олену Підгрушну найкращою спортсменкою місяця. Її першого тренера Олега Бунта та старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця названо найкращими тренерами лютого.
Високого визнання НОК Олімпійська чемпіонка Ігор-2014 удостоєна завдяки чудовому виступу на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені.
В жіночій естафеті Олена блискуче провела гонку на найвідповідальнішому останньому етапі, у напруженій боротьбі з найсильнішими біатлоністками світу продемонструвавши свою високу майстерність та професіоналізм, неймовірну жагу до перемоги. Досвідчений лідер збірної разом з подругами по команді: Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Анастасією Меркушиною здобула срібну медаль чемпіонату світу.
Відзначимо, що для Олени Підгрушної це вже сьоме високе визнання НОК.
Лідерами в цьому рейтингу НОК залишаються фехтувальниця Ольга Харлан – дев'ять нагород, та гімнаст Олег Вернєяв, який вже вісім разів визнавався найкращим спортсменом місяця в Україні.