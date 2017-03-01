Українські стрілки боротимуться за медалі чемпіонату Європи

6 березня в словенському місті Марибор стартує європейська першість зі стрільби з пневматичної зброї.

За медалі чемпіонату Європи боротимуться 577 стрілків з 46 країн Старого Світу.

Українська заявка нараховує 34 спортсмена (дорослі та юніори).

Змагання триватимуть до 12 березня.

Склад збірної України

Чоловіки: Андрій Колесніков, Віктор Банкін, Єгор Чирва, Павло Коростильов, Сергій Куліш, Олег Омельчук, Олег Царьков.

Жінки: Галина Абраменко, Наталія Кальниш, Юлія Коростильова, Олена Костевич, Оксана Ковальчук, Світлана Огер, Вікторія Рибовалова, Людмила Василюк, Марія Войцехівська.

Юніори: Максим Бабушок, Данило Даниленко, Ігор Кізима, Олександр Колохов, Кирило Козюк, Павло Крепостняк, Богдан Кириленко, Дмитро Омельяненко, Олександр Самострол.

Юніорки: Анна Ільїна, Анастасія Колодяжна, Поліна Конарєва, Владислава Коваль, Дар'я Рожнятовська, Вікторія Стецюра, Вікторія Сухорукова, Юлія Тимошко, Олена Якушева.