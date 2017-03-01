Українські стрілки боротимуться за медалі чемпіонату Європи

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6 березня в словенському місті Марибор стартує європейська першість зі стрільби з пневматичної зброї.
За медалі чемпіонату Європи боротимуться 577 стрілків з 46 країн Старого Світу.
Українська заявка нараховує 34 спортсмена (дорослі та юніори).
Змагання триватимуть до 12 березня.
Склад збірної України
Чоловіки: Андрій Колесніков, Віктор Банкін, Єгор Чирва, Павло Коростильов, Сергій Куліш, Олег Омельчук, Олег Царьков.
Жінки: Галина Абраменко, Наталія Кальниш, Юлія Коростильова, Олена Костевич, Оксана Ковальчук, Світлана Огер, Вікторія Рибовалова, Людмила Василюк, Марія Войцехівська.
Юніори: Максим Бабушок, Данило Даниленко, Ігор Кізима, Олександр Колохов, Кирило Козюк, Павло Крепостняк, Богдан Кириленко, Дмитро Омельяненко, Олександр Самострол.
Юніорки: Анна Ільїна, Анастасія Колодяжна, Поліна Конарєва, Владислава Коваль, Дар'я Рожнятовська, Вікторія Стецюра, Вікторія Сухорукова, Юлія Тимошко, Олена Якушева.