Змаганнями у Куп’янську попрощались з зимою

Майже на фініші зимового сезону погода подарувала маленьким прихильникам катання на ковзанах можливість насолодитися в компанії своїх однолітків останнім подихом зими.

Тож на ковзанці міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» м. Куп’янська, що на Харківщині, були проведені традиційні щорічні «Веселі старти на льоду серед учнів ЗОШ міста».

Цьогоріч до участі у змаганнях долучились команди ЗОШ № 6 та ЗОШ № 1, які згідно положення складалися з семи учасників (5 хлопчиків та 2 дівчинки).

Програма «Веселих стартів» складалась з п’яти конкурсів: «Ланцюжок», «Гонка із переслідуванням», «Спринт 50 м», «Естафета з фішками» та естафета «Найвлучніший юний хокеїст».

Не дивлячись на те, що ранкова сонячна погода по обіді змінилась на вітряну та вогку, це тільки посприяло підвищенню швидкості учасників та зміцненню командного духу обох команд, то ж емоції вирували не гірше, ніж снігова завірюха, і дружна тепла підтримка вболівальників створювала на змагальному майданчику умови, сприятливі для перемоги.

За підсумками конкурсів змагальної програми володарем головного кубку «Веселих стартів на льоду-2017» стала команда ЗОШ № 6, у ковзанярів ЗОШ № 1 – почесне друге місце. Але спільна фотосесія з усміхненими обличчями дітей в черговий раз підтвердила, що знову перемогла спортивна дружба.

Всі учасники веселого спортивного дитячого свята отримали сувеніри з олімпійською символікою від відділення Національного олімпійського комітету України у Харківській області, грамоти від відділу фізичної культури та спорту та міського центру «Спорт для всіх»-«Спартак» а також солодкі призи від приватного підприємця С.Гануса.