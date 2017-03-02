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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
02 Березня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує член Національного олімпійського комітету України, директор центру української медицини Юрій Дехтярьов.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває нові горизонти.

Віримо, попереду у Вас – нові життєві та спортивні перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній з оптимізмом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров’я, миру, добра і благополуччя!

 

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