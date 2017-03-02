«Олімпійське лелеченя» на Срібнянщині

На базі Дігтярівського професійного аграрного ліцею, що на Чернігівщині, відбувся районний етап Всеукраїнського заходу серед дітей НОК України «Олімпійське лелеченя».

Захід організовано за підтримки сектору у справах сім’ї, молоді та спорту і відділу освіти районної державної адміністрації.

Програма складалася з чотирьох видів: презентації команди, вікторини на олімпійську тематику, комбінованої естафети та рухливої гри.

В загальнокомандному заліку переможцями стали учні Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ст., срібними призерами – учні Гурбинської школи, а «бронзу» здобула команда з смт.Дігтярі.

По завершенні змагань голова районної державної адміністрації Ніна Бондаренко вручила грамоти переможцям та призерам, а також медалі та солодкі подарунки від партнерів «Олімпійського лелеченя».