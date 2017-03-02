Новиниlarr Регіониlarr «Олімпійське лелеченя» на Срібнянщині
«Олімпійське лелеченя» на Срібнянщині
02 Березня 2017 Поділитися
«Олімпійське лелеченя» на Срібнянщині

На базі Дігтярівського професійного аграрного ліцею, що на Чернігівщині, відбувся районний етап Всеукраїнського заходу серед дітей НОК України «Олімпійське лелеченя».

Захід організовано за підтримки сектору у справах сім’ї, молоді та спорту і відділу освіти районної державної адміністрації. 

Програма складалася з чотирьох видів: презентації команди, вікторини на олімпійську тематику, комбінованої естафети та рухливої гри.

В загальнокомандному заліку переможцями стали учні Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ст., срібними призерами – учні Гурбинської  школи, а «бронзу» здобула команда з смт.Дігтярі.

По завершенні змагань голова районної державної адміністрації Ніна Бондаренко вручила грамоти переможцям та призерам, а також медалі та солодкі подарунки від партнерів «Олімпійського лелеченя». 

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 143
Pyeongchang-2018 0344
Буенос-Айрес-2018 0578
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в