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Тато, мамо, я – хокейна сім’я!
02 Березня 2017 Поділитися
Тато, мамо, я – хокейна сім’я!

Днями в Києві на СК «АТЕК» відбулась надзвичайна подія – хокейна гра між дітьми ХК «Атек» та тими, хто зазвичай палко підтримує їх на трибунах – батьками «Тато, мамо, я – хокейна сім’я!».

Матчева зустріч відбулась за ініціативи Київського міського відділення НОК України та за великого бажання батьків підтримати своїх дітлахів на спортивному шляху.

Команди змагались не на жарт, втім, переможених не було. Були лише радість, натхнення та приємна втома від поєдинків.

Участь у грі взяв й представник Київського міського відділення НОК України Сергій Гарнага.

Поки татки та сини вели боротьбу на хокейному майданчику, матусі готували смачненькі млинці та солодкий стіл.

На згадку про ці чудові змагання учасники отримали сувеніри з олімпійською символікою від Київського міського відділення НОК України.

 

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