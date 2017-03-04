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Олімпійська родина вітає іменинника Володимира Морозова!
04 Березня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає іменинника Володимира Морозова!

Сьогодні свій День народження святкує триразовий Олімпійський чемпіон з веслування на байдарках Володимир Морозов. Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває нові горизонти.

Віримо, попереду у Вас – нові життєві та спортивні перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній з оптимізмом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров’я, миру, добра і благополуччя!

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