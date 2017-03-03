На гімнастичних помостах Хмельницького «Олімпійські надії»

За підтримки регіонального відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді проведено традиційний відкритий обласний турнір «Олімпійські надії» зі спортивної гімнастики.

69 дівчат та 48 юнаків віком від 6 років і старші – початківці і вже досвідчені спортсмени з Києва, Черкас та Хмельницького у двох спеціалізованих гімнастичних залах демонстрували свій потенціал у багатоборстві, опробовуючи нові програми та здобуваючи досвід суперництва з однолітками напередодні офіційних чемпіонатів.

На урочистому відкритті турніру їх привітали голова Хмельницького відділення НОК в області Юрій Краснюк та Віктор Барбалюк – колишній директор ОЦФВУМ, за ініціативи і сприяння якого було створено інфраструктуру спортивної гімнастики в місті.

Саме в цих залах свою спортивну кар’єру розпочали олімпійці Ірина Мерлені (вільна боротьба) та Ольга Полюк (фристайл). Їх традиції хочуть продовжувати гімнасти нового покоління. Зокрема, нині у складі збірної України перебувають дві гімнастки з Хмельницького: Павліна Альміз та Валерія Шпак.

Для популяризації виду вболівальникам надали можливість ознайомитись з фотовиставкою «Gymnastics is FANTASTIC».

Судді належним чином оцінили комбінації юних спортсменів, визначили кращих у кожній групі з врахуванням віку учасників і складності програм (від першого юнацького розряду до майстра спорту). Тож серед дівчат переможницями стали: Діана Саєнко, Дар’я Цвігун, Владислава Балута, Вікторія Мніца, Віолета Сяндер, Діана Горобець, Юлія Левінець, Олександра Гладиш, Каріна Рідецька, Анастасія Кушнір, Євгенія Трєско, Дар’я Шмилонова, Анастасія Мельник, Олександра Степусь, Валерія Осацька, Мілана Маловик, Крістіна Грудецька.

А серед юнаків першість здобули: Віталій Гонтківський, Олександр Любченко, Дмитро Джура, Максим Абаліхін, Ярослав Макаренко, Денис Галкін, Роман Туз, Нікіта Литвиненко, Максим Лясота, Віталій Михалець, Ілля Махлай, Андрій Павлик.

Всі переможці та призери отримали грамоти, медалі, сувеніри з олімпійською символікою.