Свято краси та грації на Київщині

Протягом двох днів за підтримки відділення Національного олімпійського комітету у Київській області в приміщенні спортивного комплексу комунального закладу Білоцерківської міської ради ДЮСШ «Юність» відбулися змагання відкритого чемпіонату з художньої гімнастики «Валентинка».

Майже 100 юних грацій з Яготина, Броварів, Києва, Білої Церкви виборювали звання чемпіона ДЮСШ «Юність» в 25 категоріях. Змагання проходили за новою програмою.

Під час урочистого закриття турніру заступник голови Київського обласного відділення НОК Володимир Корнієнко привітав юних грацій з початком нового олімпійського циклу та побажав вдалих виступів.

Всі переможці та призери були нагородженні дипломами, медалями, цінними подарунками.