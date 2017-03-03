Олімпійський урок з розмовами про спорт та українськими піснями

В останній день зими до учнів 3-А класу ЗОШ № 18, що у Білій Церкві Київської області, завітала майстер спорту міжнародного класу України з художньої гімнастики Ірина Ковальчук.

Ірина розповіла дітям, що займатись художньою гімнастикою розпочала в 5 років у Білоцерківській ДЮСШ «Юність». У 2001 році потрапила в молодіжну збірну команду України, а в 2003-му – до складу основної збірної. Представляла нашу країну на чемпіонатах світу та Європи, етапах Кубка світу й серії Гран-Прі, на Всесвітній Універсіаді та інших міжнародних турнірах.

Урок проходив в теплій дружній атмосфері. Дітям було цікаво почути все про гімнастку й, звісно, про успіхи спортсменки та здобуті медалі.

Учні також ділились і своїми спортивними захопленнями та тим, ким хотіли б стати у майбутньому.

Отримавши максимально корисної інформації, всі разом добряче розім’ялись під час зарядки, а після цього ще й поспівали українських пісень.

