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Олег Верняєв здобув "срібло" на відкритому Кубку Америки
05 Березня 2017 Поділитися
Олімпійський чемпіон Ріо з загальною сумою балів 85.699 посів другу сходинку у багатоборстві на змагання відкритого Кубку Америки зі спортивної гімнастики у Ньюарку (Нью-Джерсі).
Разом з українцем на п'єдестал пошани піднялись два американські гімнасти. Переможцем змагань став Юл Молдауер (85.931), а трійку призерів замкнув Акаш Моді (84.398).
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав нашого уславленого гімнаста, його тренера Геннадія Сартинського, побажавши нових звершень на славу Україні.
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