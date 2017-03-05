Олег Верняєв здобув "срібло" на відкритому Кубку Америки

Олімпійський чемпіон Ріо з загальною сумою балів 85.699 посів другу сходинку у багатоборстві на змагання відкритого Кубку Америки зі спортивної гімнастики у Ньюарку (Нью-Джерсі).

Разом з українцем на п'єдестал пошани піднялись два американські гімнасти. Переможцем змагань став Юл Молдауер (85.931), а трійку призерів замкнув Акаш Моді (84.398).

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав нашого уславленого гімнаста, його тренера Геннадія Сартинського, побажавши нових звершень на славу Україні.