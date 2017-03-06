Українські легкоатлети вибороли 5 медалей чемпіонату Європи у приміщенні

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В Белграді (Сербія) завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. Українська збірна повертається на Батьківщину з 5 нагородами.
Олеся Повх виборола «срібло», фінішувавши другою в бігу на
Бронзові медалі в активі Юлії Левченко, яка з особистим рекордом 1,94 стала третьою у стрибках у висоту, Марини Килипко (стрибки з жердиною, результат 4,55), Сергія Никифорова (стрибки у довжину, результат 8,07) і естафетної команди 4х400 метрів у складі Ольги Бібік, Тетяни Мельник, Анастасії Бризгіної та Ольги Ляхової (3.32,10 хв).
Президент Національного олімпійського комітету України, уславлений легкоатлет і перший віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Сергій Бубка привітав медалістів, їх тренерів і Федерацію легкої атлетики зі здобутими нагородами та побажав нових звершень.