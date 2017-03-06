5 медалей в активі українців на Кубку Європи з дзюдо

Вихідними в Катовіце (Польща) та Празі (Чехія) відбулись змагання відкритого Кубку Європи з дзюдо серед чоловіків та жінок. Українські дзюдоїсти стали володарями 5 нагород.

У ваговій категорії 66кг на рахунку українців «золото» та «срібло». У фінальній сутичці зійшлися одразу два наших дзюдоїсти – Богдан Ядов виявився сильнішим за Геворга Хачатряна. Сергій Дребот став бронзовим призером у категорії до 73кг.

Блискучу перемогу у жіночих змаганнях в категорії 48кг здобула юна Дар’я Білодід, а за результатами боротьби у найважчій вазі (+78кг) Анастасія Сапсай піднялася на третю сходинку п’єдесталу пошани.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав медалістів, тренерський склад і Федерацію дзюдо, висловивши надію на продовження славних традицій української школи дзюдо.