5 медалей в активі українців на Кубку Європи з дзюдо

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Вихідними в Катовіце (Польща) та Празі (Чехія) відбулись змагання відкритого Кубку Європи з дзюдо серед чоловіків та жінок. Українські дзюдоїсти стали володарями 5 нагород.
У ваговій категорії 66кг на рахунку українців «золото» та «срібло». У фінальній сутичці зійшлися одразу два наших дзюдоїсти – Богдан Ядов виявився сильнішим за Геворга Хачатряна. Сергій Дребот став бронзовим призером у категорії до 73кг.
Блискучу перемогу у жіночих змаганнях в категорії 48кг здобула юна Дар’я Білодід, а за результатами боротьби у найважчій вазі (+78кг) Анастасія Сапсай піднялася на третю сходинку п’єдесталу пошани.
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав медалістів, тренерський склад і Федерацію дзюдо, висловивши надію на продовження славних традицій української школи дзюдо.