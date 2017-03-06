В НОК обговорили олімпійську колекцію форми до Ігор-2018

В Олімпійському домі відбулась зустріч представників Національного олімпійського комітету України з представниками компанії «Peak Sport» - офіційного спонсора НОК та офіційного постачальника екіпіровки Олімпійської збірної України.

У зустрічі взяли участь: заступник генерального менеджера головного офісу компанії «PEAK» Крістін Ву, офіційний представник компанії PEAK в Україні Влад Клочан, бренд-менеджер PEAK Ukraine Юлія Єрьоменко, виконавчий директор НОК Наталія Коваленко, заступник виконавчого директора Олександр Яковлев, шеф української місії на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх Ганна Сорокіна, менеджер з маркетингу Ілля Клименко.



Учасники зустрічі детально обговорили розробку та дизайн олімпійської колекції форми до ХХІІІ зимових Олімпійських ігор в корейському Пхьончхані.

Крістін Ву поінформувала представників НОК про нову стратегію розвитку компанії.

Присутні обмінялися також своїм баченням та планами щодо поглиблення подальшої співпраці, реалізації спільних проектів.

Нагадаємо, що завдяки співпраці Національного олімпійського комітету України з відомою компанією PEAK Sport, яка виступає офіційним постачальником екіпіровки Олімпійської збірної України та партнером НОК до 2020 року, українські збірні забезпечені повним комплектом якісної екіпіровки для повсякденного використання за різних погодних умов та формою для офіційних і урочистих заходів на зимових та літніх Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх та Європейських юнацьких олімпійських фестивалях – на всіх рівнях наші атлети виглядатимуть стильно та відчуватимуть себе комфортно.

Підкреслимо також, що на розробку дизайну, пошиття олімпійської форми «Peak Sport» ні державою, ні НОК не витрачено жодної копійки.