Учні Сумської школи взяли участь у проекті # OlympicLab

Днями в актовому залі Сумської загальноосвітньої школи №18 відділенням Національного олімпійського комітету України в Сумській області проводився проект # OlimpicLab, а саме перший його модуль - ментальний тренінг.

На заняття до учнів-спортсменів завітали голова відділення НОК України в Сумській області, срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону Олена Петрова, директор обласної ДЮСШ, заступник голови обласного осередку Юрій Бєлан та чемпіонка світу серед юніорів зі стрільби з лука Поліна Родіонова.



Гості поділилися своїми методами психологічної підготовки в спорті та відповіли на всі запитання юних спортсменів.

За активну участь у заході всі школярі отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України.

Наприкінці заходу діти мали чудову можливість зробили спільне фото з Оленою Петровою і Поліною Родіоновою та взяти автографи.

