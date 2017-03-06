Учні Сумської школи взяли участь у проекті # OlympicLab

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Днями в актовому залі Сумської загальноосвітньої школи №18 відділенням Національного олімпійського комітету України в Сумській області проводився проект # OlimpicLab, а саме перший його модуль - ментальний тренінг.
На заняття до учнів-спортсменів завітали голова відділення НОК України в Сумській області, срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону Олена Петрова, директор обласної ДЮСШ, заступник голови обласного осередку Юрій Бєлан та чемпіонка світу серед юніорів зі стрільби з лука Поліна Родіонова.
Гості поділилися своїми методами психологічної підготовки в спорті та відповіли на всі запитання юних спортсменів.
За активну участь у заході всі школярі отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України.
Наприкінці заходу діти мали чудову можливість зробили спільне фото з Оленою Петровою і Поліною Родіоновою та взяти автографи.