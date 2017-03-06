Запоріжжя приймало зональний етап «Олімпійського лелеченя»

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У перші дні березня дружня родина учнів навчальних закладів Запоріжжя зібралася з нагоди проведення зонального етапу Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя».
Свідками свята та безкомпромісної боротьби стали: Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ольга Стражева, бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду Олена Жупіна, представники відділення НОК України Лариса Богомол та начальник територіального відділу освіти Вознесенівського району міста Ірина Кичата.
9 команд вели боротьбу за перемогу і за продовження змагань вже у Всеукраїнському фіналі «Олімпійського лелеченя».
Після клятви учасника й судді, підняття прапора України та Національного олімпійського комітету розпочались безпосередні старти.
За підсумками усіх етапів перемогу здобула ЗЗОШ «ОСНОВА», 2 місце – у представників гімназії №50, а третє – в учнів ЗЗОШ №88.