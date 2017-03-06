Харківські учні поповнили свої бібліотеки «Олімпійською книгою»

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Учбовий рік в Харківському республіканському ліцеї-інтернаті спортивного профілю багатий на спортивні заходи, зокрема і на акції Національного олімпійського комітету України.
Саме 3 березня на загальній лінійці ліцею, де були присутні всі учні, вчителі та директор закладу Ігор Вишня, проходило вручення книг «Легка Атлетика. Енциклопедія в запитань і відповідях», які видав Національний олімпійський комітет в рамках Всеукраїнського проекту «Олімпійська книга».
Отримання цього примірника та плакатів з олімпійською символікою - чудова нагода пригадати олімпійські цінності й об'єднатися заради спорту. Далі на учнів ліцею в продовж усього року чекають олімпійські вікторини, конкурси.
Спортсмени, які зараз навчаються в ліцеї та продовжують славні традиції своїх попередників, оформлять свої класи отриманими плакатами від НОК, а енциклопедії допоможуть у вивченні обраного виду спорту.