Діти на Рівненщині взяли участь у «Розминці від чемпіона»

Спортивно-масові заходи невпинно продовжують крокувати загальноосвітніми навчальними закладами Рівненської області.

Черговим місцем, куди в рамках «Розминки від чемпіона» завітали представники відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області разом з працівниками комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», став НВК «Вілійська ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Острозького району.

Місцеві школярі вже не вперше були залучені до подібних заходів. Раніше вони мали можливість позмагатися між собою в спортивних естафетах і конкурсах, а цього разу в програмі заходу їх очікувала зустріч з майстром спорту України з легкої атлетики, фіналісткою чемпіонату світу серед юніорів та молодіжного чемпіонату Європи Катериною Климюк.

Легкоатлетка розпочала зустріч зі знайомства, в ході якого розповіла про старт своєї спортивної кар’єри. Виявляється, розпочинала вона не на бігових доріжках, а на футбольних полях, де й робила свої перші кроки в світі спорту. Але з часом її помітили тренери з легкої атлетики і запропонували спробувати себе в цьому виді спорту. Гостя також розпитала в дітей про їхнє спортивне життя, улюблені види активного дозвілля і участь у місцевих змаганнях. Через не надто велику різницю у віці їй було дуже легко знайти спільну мову з дітьми. Вони її уважно слухали і випитували про злети і падіння в ході спортивної кар’єри, досвід участі на міжнародних змаганнях і режим тренувань.

Таке неформальне спілкування тривало достатньо довго і наступним етапом була практична частина, в ході якої Катерина провела для малечі інтенсивну розминку, яку завжди й сама виконує перед початком тренувань. Саме цей етап в підготовці, за її словами, є одним з найважливіших як для професійних спортсменів, так і для аматорів. Адже для того, щоб мати можливість регулярно тренуватися і покращувати свої результати, потрібно залишатися здоровим і не допускати травм. А саме якісна розминка і дозволяє привести м’язи і суглоби в відповідний стан для сильніших навантажень.



Також в програмі заходу була приємна частина для юних художників, котрі готуючись до приїзду гостей взяли участь у конкурсі малюнку на спортивну тематику, який напередодні тривав у школі. З величезної кількості заявлених робіт, організатори обрали три, авторів яких відзначили цінними призами. На завершення зустрічі всі учасники зробили спільне фото і перейшли до тривалого збору автографів і селфі-сесії з гостею.