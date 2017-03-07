Чарівні наші пані та панянки!

Від імені Олімпійської родини України щиро вітаю зі світом краси та чарівності!

Саме з приходом весни оживає природа, радісні посмішки з’являються на наших обличчях, розквітає душа і все довкола.

Початок весни завжди асоціюється з нашими чарівними жінками, які є справжніми діамантами в житті кожного з нас – чоловіків, адже дарують нам головне – життя, кохання і натхнення.

Щиро бажаю вам, щоб весна завжди буяла у вашому серці, а віра, надія і любов були незмінними супутниками на шляху до життєвих перемог!

Залишайтесь такими ж чарівними, сонячними та неповторними!

Зі святом весни, кохання та надії!

З повагою

Президент

Національного олімпійського

комітету України,

Олімпійський чемпіон,

Герой України Сергій БУБКА