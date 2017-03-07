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Юні гімнасти змагались на Кубок пам’яті Бориса Шахліна
07 Березня 2017 Поділитися
3 та 4 березня в Києві був проведений Кубок пам’яті семиразового Олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Бориса Шахліна.
Організатором турніру виступила Асоціація ветеранів спорту України. Також ветерани спортивної гімнастики, а серед почесних гостей ы дружина Бориса Шахліна – майстер спорту зі спортивної гімнастики, доктор медичних наук, професор Лариса Шахліна, були не тільки почесними гостями змагань, а й суворими суддями.
Переможці турніру отримали пам’ятні подарунки від Національного олімпійського комітету України та Київського міського відділення НОК, Асоціації ветеранів спорту України та Української федерації гімнастики.
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