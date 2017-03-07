Жіночій волейбольний турнир приймала Херсонщина

Напередодні Міжнародного жіночого дня у с.Чорнобаївка, що на Херсонщині, відбувся традиційний волейбольний турнір серед жіночих волейбольних команд, присвячений святу весни – 8 березня.

Ці змагання, які проводяться вже сьомий рік поспіль, цьогоріч були організовані за підтримки відділення Національного олімпійського комітету в Херсонській області.

За перехідний Кубок турніру змагались 4 команди: Херсонського державного університету, ДЮСШ №6 (команда «Віват»), ДЮКФП №4 (команда «Стімул») та представниці Чорнобаївки.

За іграми спостерігали голова селищної раді с.Чорнобаївки Ігор Дудар, голова відділення НОК України у Херсонській області, срібний призер Олімпійських ігор Сергій Кірсанов.

У фінальному протистоянні перемогу здобули волейболістки команди «Стимул» (Херсон), перемігші команду с. Чорнобаївки з рахунком 2:1. Бронзовими призерками турніру стали дівчата команди «Віват» (Херсон).

Після завершення змагань було проведено урочисту церемонію нагородження команд. Переможець та призери турніру отримали Кубки та дипломи, а також волейбольні м’ячі від обласного осередку Національного олімпійського комітету. Також відповідними подарунками були відзначені найкращі спортсменки ігор.

