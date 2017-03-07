На Івано-Франківщині бережуть традиції фрістайлу

Яскраве тому підтвердження - «Кубок Надії Діденко» серед дітей трьох вікових груп від 2003 до 2011 років народження, який гостинно прийняв гімнастичний зал Івано-Франківського коледжу фізичного виховання.

Як відомо, Надія Діденко - майстер спорту України міжнародного класу з фрістайлу, учасниця трьох Олімпійських ігор, яка зараз працює тренером та намагається зберегти й примножити успіхи, поки що юних, але справжніх спортсменів, які займаються цим чудовим видом спорту.

Турнір пройшов під патронатом відділення Національного олімпійського комітету у Івано-Франківській області, а голова осередку Мирослав Карабін, який прийшов привітати та підтримати юних спортсменів передав усім присутнім вітання від президента НОК України, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки й побажав діткам досягти у майбутньому олімпійських вершин.

За підсумками змагань усі учасники без виключення отримали медалі, грамоти та пам’ятні призи від відділення Національного олімпійського комітету України.

