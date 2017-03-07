XVII конкурсу серед спортивних журналістів «Україна олімпійська» - бути

Національний олімпійський комітет України оголошує про старт Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна олімпійська».

Вже всімнадцяте олімпійський конкурс серед мас-медіа проходитиме по всій країні.

Визначати найкращих будуть у таких 13 номінаціях:

- Найкраща громадсько-політична газета року (відділ спорту);

- Найкраща спортивна газета року;

- Найкращий спортивний журнал року;

- Найкраща циклічна спортивна телепрограма року;

- Найкраща циклічна спортивна радіопрограма року;

- Найкраще електронне видання року (відділ спорту);

- Найкращі спортивні журналісти року;

- За відданість олімпійському руху;

- Дебют в спортивній журналістиці;

- Найкращий спортивний оператор року;

- За найкраще висвітлення підготовки українських спортсменів до XXIII зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані;

- За найкраще висвітлення участі українських спортсменів в зимовому та літньому Європейських юнацьких олімпійських фестивалях;

- За висвітлення ролі жінок в спорті.

Конкурс проводиться у 2 етапи. Спочатку учасники направляють свої матеріали до відділень Національного олімпійського комітету України на місцях. Після цього лауреати регіонального етапу вже розглядаються на всеукраїнському рівні професійним журі, яке складається із членів Комісії НОК «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху».

В кожній з номінацій можуть визначатися до трьох переможців.