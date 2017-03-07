«Тато, мама, я – спортивна сім'я» на Кіровоградщині

6 березня в кіровоградському дитячо-юнацькому клубі «Надія» завдяки співпраці відділення НОК України в Кіровоградській області, відділу фізичної культури та спорту міської ради і міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проведено змагання «Тато, мама, я – спортивна сім'я».

Учасників заходу привітали: головний спеціаліст обласного осередку НОК Микола Аношкін та майстер спорту СРСР з художньої гімнастики Марія Овчаренко.

14 спортивних сімей продемонстрували вправність у змаганнях із дартсу, дуйболу, фрізбі, обертанні обруча та перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини. За підсумками всіх конкурсів перше місце завоювала родина Руслана, Ольги та Ксенії Ткаліч. Друге місце посіли Володимир, Юлія і Анна Сапожник. Замкнула призову трійку сім’я Миколи, Юлії та Ксенії Танасієнків.

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а всі учасники родинного спортивного свята отримали сувеніри та літературу на олімпійську тематику від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.