Визначились переможці зимового Кубку з роликового спорту

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У столиці завершились традиційні змагання зі швидкісного бігу на роликових ковзанах зимовий Кубок «САМ ролер клуб» 2016-2017, що проходили під егідою Київської міської незалежної федерації роликового спорту всіх видів та напрямків.
В рамках турніру відбулись «Веселі старти на роликах», переможці та призери яких були нагороджені призами від міського відділення Національного олімпійського комітету України.
Спортсмени з Києва, Київської області (Буча, Ірпінь), Харкова, Дніпра боролись за Кубок, отримуючи бали на трьох етапах змагань.
Володарями Зимового Кубку «САМ ролер клуб» у вікових категоріях стали:
Діти Д – Корольов Микита та Шаповалова Марія з Києва;
Діти С – Щетина Ральф та Маленко Софія з Києва;
Діти В – Шкряда Микита та Лузакова Анастасія з Києва;
Діти А – Костенко Олег та Репецька Світлана з Харкова;
Кадети - Фомічов Андрій з Києва;
Абсолют – Мохнач Роман та Музика Анна з Києва.
На церемонії нагородження посвідчення та значки, відповідно присвоєних Мінмолодьспортом спортивних звань, отримували київські спортсменки: Музика Анна – майстра спорту України міжнародного класу; Гришина Ольга, Білозерська Єлизавета та Шостак Марія – майстра спорту України.
Участь у заході взяли: президент Української федерації роликового спорту Олександр Симоненко, член виконкому Київського міського відділення НОК України, президент Київської міської незалежної федерації роликового спорту всіх видів та напрямів Сергій Тимофєєв, головний суддя змагань Олександр Музика.