Під егідою НОК у Львові провели свято для юних мушкетерів

У суботу, 4 березня, у Львові під егідою Національного олімпійського комітету України з успіхом пройшов Всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах на призи Олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної «Перші кроки».

Для участі у цих змаганнях прибули юні мушкетери з усіх провідних фехтувальних шкіл України. Змагалися спортсмени з Києва, Харкова, Хмельницького, Ужгорода, Чернівців, Тернополя і Львова. За перемогу боролися дівчата та хлопці у вікових категоріях 8 років (і молодші) — 10 років та 11-12 років.

Великий святково оформлений легкоатлетичний зал спортивного комплексу Львівського Державного університету фізичної культури не зміг вмістити усіх учасників змагань – їх було близько півтори сотні.



Урочиста церемонія відкриття проходила дуже урочисто і яскраво. Усі юні фехтувальники крокували до змагальної зали з піднятими шпагами під звуки Козацького маршу. Відкриваючи змагання голова відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області Юрій Турянський побажав юним спортсменам успіхів, гарного настрою і прагнення продемонструвати свою найкращу спортивну форму, проявити справжній бійцівський характер та стремління до перемоги під час цього фестивалю фехтувального спорту.

Також голова осередку поінформував, що на адресу учасників та організаторів традиційного турніру «Перші кроки» на призи Олімпійської чемпіонки Лондона-2012 львів’янки Яни Шемякіної листа надіслав президент НОК України, легендарний спортсмен Сергій Бубка.

Також у церемонії відкриття брали участь начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Юрій Майборода, голова обласної федерації фехтування Василь Бусол та представник концерну «Хлібпром» (партнера відділення НОК Львівщини) Олена Дмитерко.

Турнір, який тривав майже п’ять з половиною годин, закінчився яскравою церемонією нагородження.

Відзначимо, що призи отримали всі без виключення учасники змагань «Перші кроки». Юні фехтувальники, яким не пощастило посісти місця у перших шістках своїх вікових категорій отримали подарунки від НОК України. А найсильнішим учасникам турніру на призи Яни Шемякіної були вручені медалі, кубки та дипломи. Переможці ж отримали сертифікати на 2000 гривень на придбання необхідного фехтувального спорядження.



Усіх дітей, які змагалися (а також їхніх батьків) організатори цього спортивного свята запросили скуштувати унікальні торти, подаровані відділенням НОК у Львівській області. Два величезні кулінарні шедеври були прикрашені символікою фехтувальних змагань і сподобалися усім, хто їх смакував. Діткам дозволяли брати навіть «добавку» цього ексклюзивного солодкого виробу.

Переможцями та призерами змагань стали:

У категорії дівчата 2008 року народження (і молодші):

1 місце - Дарина Сегедій (Ужгород)

2 місце - Ольга Орлова (Київ)

3 місце - Віка Бегей (Львів) і Валерія Свистун (Київ)

У категорії хлопці 2008 р. н. (і молодші):

1 місце - Артем Мельник (Хмельницький)

2 місце - Антон Биков (Київ)

3 місце - Нікіта Горін (Київ) і Максим Прилипко (Ужгород)

У категорії дівчата 2006-2007 року народження:

1 місце - Влада Калинка (Львів)

2 місце - Катерина Дзюбан (Львів)

3 місце - Ксенія Куштан (Ужгород) і Софія Стогній (Київ)

Хлопці, народжені у 2006-07 рр.:

1 місце - Денис Журов (Київ)

2 місце - Тимофій Жаранков (Київ)

3 місце – кияни Максим Микитенко і Святослав Орловський