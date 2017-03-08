Українські біатлоністи - треті в змішаній естафеті на Кубку IBU

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Сьогодні в естонському Отепяа розпочався заключний етап Кубку IBU з біатлону. Особливо цікавим для українців він є через повернення до великого спорту Олімпійської чемпіонки Віти Семеренко, яка після народження сина Марка вперше взяла участь в офіційному змаганні.
Повернення виявилось успішним і медальним. Віта Семеренко разом із партнерами по команді - Яною Бондар, Анрієм Доценком і Русланом Ткаленком посіли 3 місце у класичній змішаній естафеті.
Перемогу здобула команда Німеччини, друге місце - за біатлоністами Норвегії.
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав біатлоністів, тренерів та колектив збірної, а також Федерацію біатлону УКраїни на чолі з Володимиром Бринзаком, побажавши нових успіхів.