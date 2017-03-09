Кіровоградське відділення НОК визначило план роботи у 2017 році

Днями відбулося засідання Виконавчого комітету відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.

До порядку денному було включено звіт про роботу обласного осередку НОК у минулому році, розгляд календарного плану та бюджету відділення на 2017 рік, визначення спортсменів для надання безповоротної фінансової допомоги тощо.

Голова відділення НОК України в Кіровоградській області Олександр Кузьмін ознайомив членів керівного органу осередку із результатами роботи відділення, проаналізував надходження та використання коштів за звітний період.

Члени виконкому обговорили та погодили календарний план і бюджет відділення на поточний рік, а також визначилися зі списком спортсменів для надання безповоротної фінансової допомоги за рахунок спонсорських коштів, які надійшли на рахунок відділення минулоріч.