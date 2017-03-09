Кіровоградське відділення НОК визначило план роботи у 2017 році

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Днями відбулося засідання Виконавчого комітету відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.
До порядку денному було включено звіт про роботу обласного осередку НОК у минулому році, розгляд календарного плану та бюджету відділення на 2017 рік, визначення спортсменів для надання безповоротної фінансової допомоги тощо.
Голова відділення НОК України в Кіровоградській області Олександр Кузьмін ознайомив членів керівного органу осередку із результатами роботи відділення, проаналізував надходження та використання коштів за звітний період.
Члени виконкому обговорили та погодили календарний план і бюджет відділення на поточний рік, а також визначилися зі списком спортсменів для надання безповоротної фінансової допомоги за рахунок спонсорських коштів, які надійшли на рахунок відділення минулоріч.