До уваги журналістів!

Вже зовсім скоро стануть відомі володарі «Спортивного Оскара»!

Національний олімпійський комітет України запрошує вас взяти участь у засіданні Української Академії спорту за участю найтитулованіших спортсменів сучасності.

Під час засідання будуть оприлюднені трійки претендентів на перемогу у Всеукраїнській церемонії «Герої спортивного року». Також стане відома дата церемонії та номінації.

Володарями «Спортивного Оскара» водинадцяте стануть тріумфатори міжнародних арен у 2016 році. Після того, як свою думку висловили спортивні журналісти, саме сьогодні «академіки» шляхом таємного голосування обиратимуть найкращих у кожній з номінацій.

Тож запрошуємо вас першими дізнатись про всі подробиці церемонії «Герої спортивного року» та з перших уст почути, хто ж зовсім скоро може стати володарем «Спортивного Оскара».

Початок заходу 10 березня о 12:00 у конференц-залі Олімпійського дому (вул. Хорива 39-41, 4 поверх).

ДОВІДКОВО:

Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року» – це спортивне свято, яке збирає разом олімпійських чемпіонів і призерів всіх часів, фахівців та тренерів, усіх тих, хто працює на благо вітчизняного спорту.

Звання лауреатів «Спортивного Оскара» присуджується спортсменам та тренерам, які впродовж року тріумфували на олімпійських та світових спортивних аренах й гідно захищали кольори національного прапору України, а також тим, чий внесок у розвиток вітчизняного спорту визнається найвагомішим.

АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА!!!!

Акредитуватись та отримати додаткову інформацію можна за телефонами: 379-12-89, 050-8-312-312 (Ірина)

Прес-служба НОК України