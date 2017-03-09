В Черкасах відбувся Всеукраїнський турнір з боксу серед чоловіків імені Б. Хмельницького

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З 1 по 5 березня у Черкасах проходив Всеукраїнський турнір з боксу серед чоловіків ім. Богдана Хмельницького.
За звання чемпіона змагалися 80 спортсменів з 17 областей України. Турнір з боксу такого рівня у Черкасах відбувся вперше.
На відкритті Всеукраїнських змагань учасників та гостей вітали заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту ЧОДА Максим Зеленський, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Андрій Більда, очільник обласної федерації боксу Сергій Тищенко та міський голова Анатолій Бондаренко.
За підсумками турніру черкаські боксери здобули відразу сім комплектів нагород - дві золоті, одну срібну та чотири бронзових нагороди. Так, перше місце вдалося здобути Сергію Муньці та Євгену Мазуру. Мирослав Гончар посів друге місце, поступившись своєму супернику лише у фінальному поєдинку. Сергій Семеній, Ростислав Кравченко та Андрій Меньших вибороли бронзові нагороди.