На білбордах Львова - найкращий спортсмен Львівщини Станіслав Горуна

Цього місяця львів’яни та гості обласного центру Львівщини можуть побачити білборди із зображенням найкращого спортсмена Львівщини за підсумками січня 2017 року, майстра спорту України міжнародного класу з карате Станіслава Горуни.

Таке почесне звання Станіслав отримав спільним рішенням членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та відділення НОК України у Львівській області за перемогу на дебютному етапі найпрестижнішого турніру всесвітньої серії карате «Premier League Karate 1», що відбувся наприкінці січня у Парижі (Франція) за участю 1 243 спортсменів з 78 країн світу.

Білборди, які встановлюються за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області, партнерів відділення та усієї спортивної громадськості, з’являються завдяки співпраці обласного осередку з інформаційними партнерами: компаніями-операторами зовнішньої реклами «Комтех-плюс» та «Комтех-аутдор».