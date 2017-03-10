На білбордах Львова - найкращий спортсмен Львівщини Станіслав Горуна

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Цього місяця львів’яни та гості обласного центру Львівщини можуть побачити білборди із зображенням найкращого спортсмена Львівщини за підсумками січня 2017 року, майстра спорту України міжнародного класу з карате Станіслава Горуни.
Таке почесне звання Станіслав отримав спільним рішенням членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та відділення НОК України у Львівській області за перемогу на дебютному етапі найпрестижнішого турніру всесвітньої серії карате «Premier League Karate 1», що відбувся наприкінці січня у Парижі (Франція) за участю 1 243 спортсменів з 78 країн світу.
Білборди, які встановлюються за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області, партнерів відділення та усієї спортивної громадськості, з’являються завдяки співпраці обласного осередку з інформаційними партнерами: компаніями-операторами зовнішньої реклами «Комтех-плюс» та «Комтех-аутдор».