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Затверджено Порядок виплати одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області
10 Березня 2017 Поділитися
Затверджено Порядок виплати одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області

З метою морального і матеріального заохочення спортсменів та їх наставників, досягнення яких сприяють авторитету Донецької області і України, підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень в регіоні, розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського від 15.02.2017 № 141 був затверджений Порядок виплати одноразових грошових винагород атлетам і тренерам Донеччини, які гідно виступають на міжнародних змаганнях.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування. Виплата винагород буде здійснюватися в межах видатків, передбачених в обласному бюджеті.

Винагорода виплачуватиметься спортсменам Донецької області – переможцям і призерам, які посіли перше-шосте місця на Олімпійських іграх, перше-третє місця у складі збірних команд України на офіційних міжнародних змаганнях: Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх, Європейських, Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу серед дорослих, кубках світу, чемпіонатах Європи серед дорослих з олімпійських та неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу і Європи серед спортсменів з особливими потребами з видів спорту, що входять до програми Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, серед дорослих, та їх тренерам.

У розпорядженні визначені граничні розміри одноразових грошових виплат, які становлять певний відсоток від державних нагород, встановлених постановами Кабінету Міністрів України.

За медалі Дефлімпійських ігор (у 2017 році відбудуться 18-30 липня в турецькому Самсуні) спортсменам Донецької області встановлені винагороди, як і на Паралімпійських іграх 2016 року: за «золото» – 250 тис. грн., «срібло» – 160 тис. грн., «бронзу» – 110 тис. грн. За досягнення на Всесвітніх іграх (у 2017 році пройдуть 20-30 липня у польському Вроцлаві) атлети отримуватимуть: за перше місце – 120 тис. грн., за друге – 100 тис. грн., за третє – 60 тис. грн.

За підготовку спортсменів, які мають досягнення на міжнародних змаганнях, їх тренерам встановлюється винагорода у розмірі 50% (першим тренерам – 25%) від розміру винагороди, встановленої для атлета.

Якщо спортсмен на одному змаганні зайняв кілька призових місць, до розміру винагороди за найвище місце додається по 30% від розміру за кожне наступне місце. Також атлетам виплачуються винагороди за встановлення рекордів світу та/або Європи на офіційних міжнародних змаганнях після їх реєстрації в установленому порядку відповідно до розмірів, визначених за перше місце.

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