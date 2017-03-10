У Сумах закрили біатлонний сезон

Днями в Сумах на НТБ СОО ФСТ «Динамо» була проведена відкрита першість КЗ СОР ОДЮСШ «Регіональний центр зимових видів спорту» з біатлону.

У стартах брало участь понад 90 учасників різної вікової категорії. А саме: вихованці КЗ СОР ОДЮСШ «Регіональний центр зимових видів спорту», Сумської міської ДЮСШ «Колос», Роменського, Білопільського районів та ШВСМ.

За підсумками спринтерських забігів біатлоністи показали такі результати:

Юнаки 2000-2001 р.н. – 7,5 км

1 місце - Заяць Дмитро (Білопільський р-н)

2 місце - Родітєлєв Олександр (Роменський р-н)

3 місце - Савоненко Артем (Білопільський р-н)

Дівчата 2000-2001 р.н. – 6 км

1 місце - Дідоренко Анастасія (Суми)

2 місце - Павловська Анастасія (Суми)

3 місце - Зеленська Варвара (Суми)

Юнаки 2002-2003 р.н. – 6 км

1 місце - Чихарь Владислав (Роменський р-н)

2 місце - Потапенко Богдан (Білопільський р-н)

3 місце - Штань Олександр (Білопільський р-н)

Дівчата 2002-2003 р.н. – 4 км

1 місце - Казбан Аліна (Суми)

2 місце - Свірідова Дар’я (Суми)

3 місце - Клімова Ангеліна (Суми)

Юнаки 2004-2005 р.н. – 4 км

1 місце - Суровцев Владислав (Суми)

2 місце - Левченко Едуард (Суми)

3 місце - Свірідов Ілля (Суми)

Дівчата 2004-2005 р.н. – 4 км

1 місце - Недбай Аліна (Суми)

2 місце - Дєдушева Анна (Суми)

3 місце - Голуб Марія (Суми)

Юнаки 2006 р.н.і молодші – 3 км

1 місце - Біланенко Олександр (Суми)

2 місце - Роденко Максим (Білопільський р-н)

3 місце - Пестряков Микита (Суми)

Дівчата 2006 р.н.і молодші – 3 км

1 місце - Сезонова Юлія (Білопільський р-н)

2 місце - Дєдушева Катерина (Суми)

3 місце - Савоненко Альона (Білопільський р-н)

Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами і медалями РЦЗВС, а також цінними подарунками від Національного олімпійського комітету України.