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Віталій Кличко вручив Ніні Бочаровій посвідчення «Почесного громадянина міста Києва»
10 Березня 2017 Поділитися
Віталій Кличко вручив Ніні Бочаровій посвідчення «Почесного громадянина міста Києва»

Сьогодні під час засідання Української Академії спорту за участю найтитулованіших спортсменів сучасності голова Київської міської державної адміністрації, віце-президент Національного олімпійського комітету України Віталій Кличко вручив легенді українського спорту, видатній гімнастці Ніні Бочаровій посвідчення «Почесного громадянина міста Києва».

Високого звання перша Олімпійська чемпіонка України, володарка двох золотих і срібної медалей Ігор ХV Олімпіади 1952 року в Гельсінкі удостоєна за видатні успіхи та вагомий внесок у розвиток вітчизняного спорту, а також за започаткування успішних традицій київської спортивної гімнастики, яким вже понад 65 років.

«Ніна Антонівна – справжня легенда, яка залишається прикладом для наслідування для мільйонів хлопчиків та дівчат в нашій країні та столиці! Досягнувши неперевершених вершин вже більше, ніж півстоліття тому, вона продовжує щиро та віддано жити спортом у серці. Це заслуговує найвищої поваги та шани!», - відзначив Віталій Кличко.

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