Віталій Кличко вручив Ніні Бочаровій посвідчення «Почесного громадянина міста Києва»

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Сьогодні під час засідання Української Академії спорту за участю найтитулованіших спортсменів сучасності голова Київської міської державної адміністрації, віце-президент Національного олімпійського комітету України Віталій Кличко вручив легенді українського спорту, видатній гімнастці Ніні Бочаровій посвідчення «Почесного громадянина міста Києва».
Високого звання перша Олімпійська чемпіонка України, володарка двох золотих і срібної медалей Ігор ХV Олімпіади 1952 року в Гельсінкі удостоєна за видатні успіхи та вагомий внесок у розвиток вітчизняного спорту, а також за започаткування успішних традицій київської спортивної гімнастики, яким вже понад 65 років.
«Ніна Антонівна – справжня легенда, яка залишається прикладом для наслідування для мільйонів хлопчиків та дівчат в нашій країні та столиці! Досягнувши неперевершених вершин вже більше, ніж півстоліття тому, вона продовжує щиро та віддано жити спортом у серці. Це заслуговує найвищої поваги та шани!», - відзначив Віталій Кличко.