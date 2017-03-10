Трьох Героїв України включено до складу Української Академії спорту

Сьогодні під час засідання Української Академії спорту до її складу було включено трьох видатних спортивних особистостей країни, які удостоєні найвищої державної відзнаки - Героя України.

Новими членами Академії стали: один із найкращих боксерів сучасності, багаторазовий чемпіон світу з боксу Віталій Кличко, видатний футболіст України та світу, володар «Золотого м'яча» як найкращий гравець Європи, який нині є головним тренером національної збірної України з футболу Андрій Шевченко, та володарка 18 нагород Паралімпійських ігор з лижних гонок та біатлону Олена Юрковська.

Нагадаємо, Українська Академія спорту була створена за ініціативи Сергія Бубки у 2007 році. До складу Академії увійшли легендарні спортсмени, які завершили активну спортивну діяльність та залишили визначний слід в спортивній історії.

Основна мета Академії – популяризація спорту, поширення олімпійських ідеалів. Протягом року її члени беруть активну участь у проведенні різноманітних благодійних та просвітницьких акціях НОКу, зокрема на них, покладено й визначення переможців Всеукраїнської церемонії «Герої спортивного року».