В останній день березня країна дізнається володарів «Спортивного Оскара»

31 березня у спортивному центрі столиці – на НСК «Олімпійський» відбудеться XI Всеукраїнська урочиста церемонія нагородження «Герої спортивного року-2016».

«Герої спортивного року» – це національний «Спортивний Оскар», покликаний визначити та нагородити кращих атлетів, тренерів, команди й фахівців у спортивній галузі країни.

Сьогодні під час засідання Української Академії спорту про деталі та особливості проведення цьогорічної церемонії повідомив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Саме за його ініціативи у 2007 році і була створена Українська Академія спорту, яку очолює призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Ніна Уманець. До Академії увійшли легендарні спортсмени, які завершили активну спортивну діяльність та залишили визначний слід в олімпійській історії.

Основна мета Академії – популяризація спорту, поширення олімпійських ідеалів. Протягом року її члени беруть активну участь у проведенні різноманітних благодійних та просвітницьких акціях НОКу, зокрема на них, покладено й визначення переможців Всеукраїнської церемонії «Герої спортивного року».

Перед «академіками» стоїть непростий вибір – обрати найдостойніших. Рік 2016-й був сповнений яскравими моментами й перемогами на зимових Юнацьких Олімпійських іграх в швейцарському Ліллехаммері та літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх у бразильському Ріо-де-Жанейро, а також на чемпіонатах світу та Європи з різних видів спорту.

Сергій Бубка нагадав процедуру обрання номінантів, яка проходить у три етапи.

Спочатку експертна комісія фахівців Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді та спорту провела детальний аналіз виступів наших спортсменів на головних спортивних стартах року, підготувавши розширений список претендентів по кожній з номінацій. Після цього свою думку висловили 252 провідних представники загальнонаціональних та регіональних мас-медіа з усієї країни. За підсумками усіх журналістських анкет сформовані трійки претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів.

Сьогодні шляхом таємного голосування «академіки» оберуть переможців, а вже під час самої церемонії про них дізнається вся країна.

До вже звичних номінацій цьогоріч повернувся «Народний вибір», де переможця обирали уболівальники та прихильники спорту. Свій вибір вони могли зробити протягом 6-15 лютого на офіційному сайті Національного олімпійського комітет України та в групах НОК України/Олімпійська команда у трьох соціальних мережах, віддавши свій голос за «Найкращого спортсмена-2016» та «Найкращу спортсменку-2016».

Вперше «Спортивний Оскар» вручатимуть у номінації «За відданість спорту». Претендентами там є фізичні особи, які протягом усього життя самовіддано опікуються інтересами українського спорту, вносять значний особистий вклад у розвиток та популяризацію олімпійського руху, чия активна соціальна діяльність (в тому числі й на волонтерських або меценатських засадах) приносить відчутну користь українському спорту, створюючи унікальні спортивні проекти, примножуючи спортивну спадщину, сприяючи вихованню молодого покоління на олімпійських ідеалах і принципах.

Тож хто удостоється нагород XI Всеукраїнської церемонії «Герої спортивного року» стане відомо вже зовсім скоро.

Організаторами Церемонії виступають Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України.

У роботі Академії також брали участь Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, який сьогодні був включений до складу Української академії спорту.

«Це дуже почесна і відповідальна місія. Вдячний за довіру, своїми справами буду намагатись робити все можливе, щоб столиця завжди залишалась спортивним містом, це важливо як для юного покоління та й для всіх нас», - наголосив Віталій Кличко.

У свою чергу Ігор Жданов побажав «академікам» бути об’єктивними у прийнятті рішень і запросив всіх присутніх відвідати Церемонію.

КАНДИДАТИ

для нагородження Всеукраїнської урочистої церемонії

«Герої спортивного року-2016»

Найкращий спортсмен року

Жан БЕЛЕНЮК – срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, чемпіон Європи з греко-римської боротьби (85кг);

Олег ВЕРНЯЄВ – чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро зі спортивної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи (опорний стрибок, вправи на брусах);

Юрій ЧЕБАН – чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з веслування на каное (200м).

Найкраща спортсменка року

Вероніка МАРЧЕНКО – чемпіонка Європи зі стрільби із лука в індивідуальній та командній першостях;

Ганна РІЗАТДІНОВА – бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики;

Ольга ХАРЛАН – срібна призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з фехтування на шаблях в командній першості, бронзова призерка в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату Європи в індивідуальній та командній першостях.

Найкращий тренер року

Геннадій САРТИНСЬКИЙ – особистий тренер Олега Верняєва – чемпіона та срібного призера Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, чемпіона та призера чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики;

В’ячеслав СОРОКІН – особистий тренер Юрія Чебана – дворазового Олімпійського чемпіона з веслування на каное;

Олег ШТУРБАБІН – тренер збірної України з фехтування на шаблях (за підготовку бронзової призерки Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ольги Харлан та збірної України з фехтування на шаблях - срібних призерок Ігор в Ріо).

Найкраща команда року (збірна)

Каное-двійка Тарас МІЩУК - Дмитро ЯНЧУК – бронзові призери Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги ХАРЛАН, Олени КРАВАЦЬКОЇ, Аліни КОМАЩУК, Олени ВОРОНІНОЇ – срібні призерки Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзові призерки чемпіонату Європи;

Жіноча збірна України з синхронного плавання у складі Лоліти АНАНАСОВОЇ, Ганни ВОЛОШИНОЇ, Анастасії САВЧУК, Олександри САБАДИ, Катерини САДУРСЬКОЇ, Ксенії СИДОРЕНКО, Дар’ї ЮШКО, Олени ГРЕЧИХІНОЇ, Ольги ЗОЛОТАРЬОВОЇ – чемпіонки Європи у групі, 4 місце на Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

Сильні духом (паралімпійські види спорту)

Віктор ДІДУХ – чемпіон Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з настільного тенісу (командні змагання) (ураження опорно-рухового апарату);

Дмитро ЗАЛЕВСЬКИЙ – чемпіон Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з плавання (тотально незрячий);

Максим КРИПАК – володар 5 золотих та 3 срібних медалей Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з плавання (ураження опорно-рухового апарату).

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)

Анна МУЗИЧУК – чемпіонка Всесвітньої шахової Олімпіади в індивідуальній першості, бронзова призерка Всесвітньої шахової Олімпіади в командній першості. Чемпіонка світу зі швидких шахів, чемпіонка світу з бліцу;

Віталій ПАЦУРА – чемпіон Європи з більярдного спорту (у розділі «пул»). Наймолодший спортсмен в історії європейського більярдного спорту, який став чемпіоном Європи з «пулу»;

Лариса СОЛОВЙОВА – чемпіонка та рекордсменка світу з пауерліфтингу.

Олімпійська надія України

Юрій ВАНДЮК – чемпіон світу з веслування на каное серед молоді (одиночка), чемпіон Європи (каное-двійка) та срібний призер чемпіонату Європи серед молоді (одиночка);

Христина ДМИТРЕНКО – чемпіонка ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері з біатлону (гонка переслідування);

Михайло РОМАНЧУК – бронзовий призер чемпіонату Європи з плавання (1500м), переможець та призер етапів Кубка світу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

Спортивна слава України

Переможець буде визначений Українською Академією спорту

За відданість спорту

Георгій БІДНИЙ – засновник гірськолижного курорту на Полтавщині «Сорочин Яр»

Еммануїл ГАНЄВ – засновник Музею футболу і Клубу вболівальників футболу в Одесі;

Ярослав ПРОКОПИШИН – директор Верхньоясенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верховинського району, Івано-Франківської області

Народний вибір («Найкращий спортсмен-2016», «Найкраща спортсменка-2016»)

Переможець буде оголошений під час церемонії за підсумками голосування, яке проходило на офіційному сайті НОК України та в групах «НОК України/Олімпійська команда» у соціальних мережах.