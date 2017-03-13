На чемпіонаті Європи українські лучниці здобули дві медалі

З європейської першості зі стрільби з лука у приміщенні, яка відбулась у французькому Вітеллі, українська збірна повертається з двома нагородами.

Медаль найвищого ґатунку на рахунку нашої Вероніки Марченко, яка впевнено подолала всю дистанцію в індивідуальній першості. У фінальному двобої українка не залишила жодних шансів росіянці Євгенії Тимофєєвій, перемігши її з рахунком 6:0.

Разом з цим, в командному турнірі Вероніка з подругами по збірній – Анастасією Павловою та Лідією Січеніковою посіла 3 місце.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських дівчат, тренерський склад і Федерацію стрільби з лука з чудовими здобутками, побажавши подальших успіхів та перемог на міжнародній арені.