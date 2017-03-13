Наші стрілки посіли друге загальнокомандне місце на європейській першості

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За підсумками виступу на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї в словенському місті Марибор в загальнокомандному заліку збірна України фінішувала другою.
В Мариборі збірна України у дорослій першості та турнірі юніорів здобула 18 медалей.
В олімпійських видах програм на п'єдестал пошани серед дорослих підіймалися Олена Костевич (пневматичний пістолет, 10 метрів) та Олег Царьков (пневматична гвинтівка, 10 метрів), які вибороли срібні нагороди.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських стрілків, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби України на чолі з її президентом Олегом Волковим з високими здобутками, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових звершень.