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Наші стрілки посіли друге загальнокомандне місце на європейській першості
13 Березня 2017 Поділитися
Наші стрілки посіли друге загальнокомандне місце на європейській першості

За підсумками виступу на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї в словенському місті Марибор в загальнокомандному заліку збірна України фінішувала другою.

В Мариборі збірна України у дорослій першості та турнірі юніорів здобула 18 медалей.

В олімпійських видах програм на п'єдестал пошани серед дорослих підіймалися Олена Костевич (пневматичний пістолет, 10 метрів) та Олег Царьков (пневматична гвинтівка, 10 метрів), які вибороли срібні нагороди.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських стрілків, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби України на чолі з її президентом Олегом Волковим з високими здобутками, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових звершень.

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