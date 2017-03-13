УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Українські біатлоністи – треті у змішаній естафеті етапу Кубка світу в Контіолахті
13 Березня 2017 Поділитися
У завершальний день змагань восьмого етапу Кубка світу з біатлону наші спортсмени поставили гарну крапку у своєму виступі в Контіолахті.У змішаній естафеті українська команда у складі Ірини Варвинець, Ольги Абрамової, Сергія Семенова та Дмитра Підручного посіла третє місце, продемонструвавши найкращу стрільбу серед усіх команд. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію біатлону України на чолі з її президентом Володимиром Бринзаком, відзначивши високу майстерність та професіоналізм біатлонної команди, та побажав подальших успіхів на шляху до олімпійського Пхьончхану-2018.