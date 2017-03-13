Новиниlarr НОКlarr Українські біатлоністи – треті у змішаній естафеті етапу Кубка світу в Контіолахті
Українські біатлоністи – треті у змішаній естафеті етапу Кубка світу в Контіолахті
13 Березня 2017 Поділитися
Українські біатлоністи – треті у змішаній естафеті етапу Кубка світу в Контіолахті

У завершальний день змагань восьмого етапу Кубка світу з біатлону наші спортсмени поставили гарну крапку у своєму виступі в Контіолахті.

У змішаній естафеті українська команда у складі Ірини Варвинець, Ольги Абрамової, Сергія Семенова та Дмитра Підручного посіла третє місце, продемонструвавши найкращу стрільбу серед усіх команд. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію біатлону України на чолі з її президентом Володимиром Бринзаком, відзначивши високу майстерність та професіоналізм біатлонної команди, та побажав подальших успіхів на шляху до олімпійського Пхьончхану-2018.
Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 132
Pyeongchang-2018 0333
Буенос-Айрес-2018 0567
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в