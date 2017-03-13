Українські біатлоністи – треті у змішаній естафеті етапу Кубка світу в Контіолахті

У завершальний день змагань восьмого етапу Кубка світу з біатлону наші спортсмени поставили гарну крапку у своєму виступі в Контіолахті.

У змішаній естафеті українська команда у складі Ірини Варвинець, Ольги Абрамової, Сергія Семенова та Дмитра Підручного посіла третє місце, продемонструвавши найкращу стрільбу серед усіх команд. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію біатлону України на чолі з її президентом Володимиром Бринзаком, відзначивши високу майстерність та професіоналізм біатлонної команди, та побажав подальших успіхів на шляху до олімпійського Пхьончхану-2018.